В 2020 году ямальцам пообещали новые субсидированные авиарейсы: Крым, Сочи, Тюмень

С 2020 года в ЯНАО планируют запустить четыре субсидируемых авиарейса из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Заявка в Росавиацую уже подана, сообщает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Под субсидию попадут рейсы Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

Как уточнил Максим Першиков, сейчас ямальские власти ждут решения Росавиации. После того, как регулятор утвердит списки субсидируемых маршрутов, начнется работа с авиакомпаниями.

«Как только утвердят заявленные нами направления, пройдут отборы и мы заключим контракты с авиакомпаниями, объявим о начале продажи билетов. Важно, что цены на субсидируемые направления не будут повышаться даже в пиковые периоды, например, праздники», – отметил глава департамента.

В 2019 году ямальцам было предложено 26 субсидируемых рейсов, среди них нет международных направлений. Как сообщал «Новый День», с 1 ноября из Салехарда в Москву запускается новый субсидируемый рейс. Цена билетов фиксированная – 9,5 тыс рублей. В столицу по льготному билету можно улететь бортом авиакомпания «Ямал».

Салехард, служба информации

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