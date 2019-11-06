Ямальские города потратят на ледовые городки десятки миллионов рублей,Салехард украсит прозрачное кружево

Мэрия Салехарда на портале госзакупок объявила тендер по поиску подрядчика, который подготовит столицу Ямала к новогодним праздникам. Цена лота – 7,5 млн рублей, сообщается в материалах закупки. Аналогичные аукционы уже разместили почти все города Ямала.

Как уточняется в аукционной документации мэрии Салехарда, главными местами новогодних гуляний станут площади перед центром культуры «Геолог» и развлекательного центра «Полярис». Также будут задействованы площадь перед городской администрацией и храм Петра и Павла.

Ледовые городки будут объединены темой «Ледяные кружева». Подрядчик должен «произвести устройство ледовых городков с декоративными архитектурными элементами, ледовыми скульптурами и художественной подсветкой по предоставляемому эскизному проекту», – уточняется в материалах закупки. Все работы должны быть завершены до 15 декабря.

С темами новогодних праздников определились и другие города Ямала. Самый дорогой лот у администрации Губкинского района – 18 млн рублей. Муниципалитет оплатит несколько ледовых городков с героями сказок в Губкинском – на площади им. И.М. Губкина, ДК «Олимп», молодежного центра «Факел» и других точках города и района.

В Яр-Сале за новогоднюю елку заплатят 2,9 млн рублей, ледовый городок будет строиться по мотивам «Мировые достопримечательности». Надым взял за основу тему «Народное творчество», где работы оценены в 2,5 млн рублей. Для жителей Муравленко на новогодние праздники выделили 8,4 млн рублей, в Лабытнанги расходы определили в сумме 4,5 млн рублей. Тазовскому району «Ледяная сказка» обойдется в 3 млн рублей.

Подрядчики ледовых городков должны успеть сдать работы до середины декабря.

Как сообщал «Новый День», конфузы с новогодними елками случались в Ноябрьске. В 2015 году ямальский город прославился на всю страну елкой в виде фаллоса, дерево было установлено в поселке Железнодорожников, возле ДК «Магистраль». В декабре 2018 года горожане вновь обсуждали неоднозначную подсветку в ледовом городке. Дело в том, что иллюминация одной из горок напоминала мужской половой орган.

Салехард, ЯНАО, служба информации

Салехард, ЯНАО. Другие новости 06.11.19

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