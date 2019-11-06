Ямальским кочевникам почти удвоили цену за оленину

Оленеводам ЯНАО почти в два раза увеличат закупочную цену на оленину. Об этом заявил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских, сообщается на сайте окружного правительства.

По словам главы ведомства, уже в убойную кампанию-2019 заготовительные комплексы начнут выкупать оленину у общин коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий по цене 450 рублей за килограмм.

«Эта сумма будет складываться из выручки, полученной за мясо на убойном комплексе –сегодня это минимум 170 рублей – и субсидии, которая с учетом увеличения составляет 280 рублей за килограмм мяса. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится», – уточнил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

С просьбой повысить закупочную цену к окружным властям обращались сами оленеводы.По данным профильного департамента, на Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, в то время как оленеводы-частники – 170 тонн.

Как сообщал «Новый День», численность кочующего населения Ямала составляет 18,8 тыс человек. Власти Ямала разработали «Дорожную карту» по улучшению социально-экономического благополучия коренного населения округа. В конце октября 2019 года глава региона Дмитрий Артюхов заявил об увеличении размера пособия коренным ямальцам: кочевникам начнут выплачивать 5 тыс рублей ежемесячно вместо нынешних 3 тыс рублей.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.11.19

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