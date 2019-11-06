Ребенок, который избил и унизил мальчика-инвалида в Надыме, попал под уголовную статью

Прокуратура Ямала сообщила результаты проверки, которая проводилась после распространения в соцсетях видео с избиением мальчика-инвалида в Надыме. Как сообщает в среду, 6 ноября, надзорное ведомство, возбуждено уголовное дело за клевету.

Как сообщал «Новый День», в социальные сети попал ролик, на котором студент колледжа из Надыма избивает 18-летнего инвалида, а второй снимает это на камеру. Жертву избиения заставляли признаться в том, что он «насильник и педофил».

Надымская городская прокуратура и полиция проверили видео, нашли его авторов и героев сюжета. «Проверка показала, что на самом деле запечатленный на записи местный житель преступлений не совершал и оговорил себя под воздействием насилия», – сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным надзорного ведомства, обидчик инвалида, а это студент колледжа, во вторник, 5 ноября, стал фигурантом уголовного дела.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, соединенное с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера», – уточнили в окружной прокуратуре. Помимо этого несовершеннолетний житель Надыма уже привлечен к административной ответственности.

История, получившая такой резонанс, имела продолжение. После того, как все силовые ведомства Ямала, включая следком, пообещали разобраться с данным видео, пострадал и сам организатор избиения. Молодого человека, который обидел и унизил инвалида, в ответ избили сверстники-однокурсники. Полиции вновь пришлось вмешиваться и теперь силовики разбираются со второй дракой.

«Органами внутренних дел в настоящее время проводится проверка. С учетом заключения медицинской судебной экспертизы будет решен вопрос об привлечении студентов колледжа к административной ответственности и постановке на учет в органах системы профилактики», – добавили в прокуратуре ЯНАО.

Громкая история коснулась также руководства учебного заведения – «Надымский профессиональный колледж», и ОМВД России по Надымскому району. Как выяснилось, автор видео состоял на учете в полиции, но профилактические беседы с ним никто не проводил.

Напомним, что по факту избиения 18-летнего инвалида также ведется доследственная проверка СУ СКР по ЯНАО.

Ролик сначала был размещен, а затем удален в паблике «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте». Пост сопровождался такими комментариями: «Негодяй разыграл сценку, якобы он наказывает педофила и насильника маленьких девочек. А приятель снял унижение на камеру». В посте также была указана фамилия мальчика, организовавшего избиение. Инвалид, которому отвели роль «насильника и педофила», лежал на земле и повторял фразу «я не виноват».

Как только видео «разлетелось» по соцсетям, обидчики инвалида записали обращение, в котором извинились за свое поведение и заверили, что они раскаиваются.

Надым, Салехард, служба информации

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