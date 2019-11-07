Ямальский депутат и ярый американофоб покинул политсовет единороссов

Ямальские единороссы провели ротацию кадров регионального политсовета и президиума партии. Политсовет покинули пять человек, включая депутата окружной столицы Ямала Романа Арефьева, который публично сжигал доллары.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», вопросы ротации кадров обсуждались на внеочередной конференции единороссов. «Ежегодно состав политсовета обновляется на 10%, чтобы и другие партийцы могли поучаствовать в работе», – заявили в региональном отделении «ЕР».

Из состава политсовета вышли пять человек, ровно столько же «зачислено» новичков. В их числе главы Салехарда и Лабытнанги Алексей Титовский и Марина Трескова соответственно. Помимо них руководить окружным отделением партии будут депутат думы Ноябрьска Оксана Гончарова, которая отвечает за имидж АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», и Оксана Мельник, представляющая Красноселькупское отделение «ЕР».

Самым заметным партийцем, покинувшим политсовет, стал депутат думы Салехарда Роман Арефьев. Г-н Арефьев прославился несколько лет назад, когда сжигал доллары и писал стихи про США, выражая недовольство политиков штатов.

Салехард, служба информации

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