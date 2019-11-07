Родители Ноябрьска подают в суд за детсадовский обед с сальмонеллой

Родители из Ноябрьска, где в начале октября в детском саду «Синеглазка» 20 детей заболели сальмонеллезом, готовят коллективный иск в суд.

«У нас коллективная жалоба в суд, мы наняли адвоката, чтобы виновных наказали, чтобы в другой раз внимательнее смотрели за приготовлением пищи. Я считаю, что приготовь они ее правильно, подобной ситуации не произошло бы», – цитирует «Ноябрьск 24» слова жительницы Ноябрьска по имени Ирина, она мама одного из заболевших детей.

Издание также сообщает, что поставщик продукции в детские сады – «Комбинат общественного питания», свою вину не признает. Гендиректор комбината Сергей Тавлеевутверждает, что все партии продукции проходят дополнительный лабораторный контроль. «Сальмонеллу обнаружили только в тушке, которая пришла от производителя. Прежде чем продукция из этой партии была отправлена в детсады, ее проверили в аккредитованной лаборатории, где подтвердили – партия чистая. Но они берут из целой партии только одну тушку на анализ, выборочно», – цитирует Тавлеева «Ноябрьск 24».

Как сообщал «Новый День», 9 октября 2019 года детский сад «Синеглазка» был закрыт на карантин. Обед с бактериями сальмонеллы детям приготовили 2 и 3 октября, а 7 октября уже зарегистрировали первых 6 заболевших. Всего заболели 20 малышей.

Инцидентом в детском садике Ноябрьска занимается СУ СКР по ЯНАО. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Мясо курицы, которое и стало источником заражения, было выработано на сургутской птицефабрике «Белоярочка» еще в апреле 2019 года. В детский сад «Синеглазка» продукция поступила полгода спустя. «Между «Белоярочкой» и конечным поставщиком продукции был еще посредник. Сейчас всю цепочку поставщиков проверяют следователи. Все материалы в СУ СКР по ЯНАО мы уже передали», – отметила глава регионального Роспотребнадзора.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

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