В Салехарде в детском центре погиб школьник

В Салехарде в воскресенье, 10 ноября, произошла трагедия в муниципальном «Центре внешкольной работы». Во время занятий на картодроме погиб школьник Обдорской гимназии.

Как сообщают «Вести Ямала», несчастный случай произошел около 11 утра – ребенку стало плохо, прибывшая «скорая» спасти мальчика не смогла. По данным издания, школьник проехал на картинге один круг, на втором круге «что-то произошло». При этом аварии на картинге не было, по предварительным данным машина была исправна.

Дозвониться до директора МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Игоря Семенова не удалось. Сотрудница муниципального центра, ответившая по телефону, отказалась комментировать сегодняшнюю трагедия. «Все вопросы по этому поводу только к руководству», – ответила сотрудница и бросила трубку. Дозвониться в воскресный день до представителей СУ СКР по ЯНАО также не удалось. Официальной информации о смерти ребенка в муниципальном детском центре на сайте окружного следкома нет.

Салехард, служба информации

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