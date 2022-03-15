Сотрудникам школы картинга Ямала, где ребёнка задушил шарф, вынесли новый приговор ПОДРОБНОСТИ

Новый обвинительный приговор вынесли директору и преподавателю школы картинга в Салехарде, из-за которых погиб мальчик. Ребёнка задушил шарф, попавший в механизм движущегося карта. При этом учреждение обязано было допускать пилотов к вождению только в специальных комбинезонах, без посторонних предметов одежды. Городской суд Салехарда сначала оправдал директора школы картинга, затем апелляция всё-таки признала его виновным. Кассация вынесла новый обвинительный приговор, наказание для подсудимых ужесточили. В суде выяснилось, что об отсутствии формы знали очень многие, но просто закрывали глаза на то, что дети занимаются без неё.

Первоначальные данные о трагедии

В ноябре 2019 года стало известно о гибели ребёнка во время занятия на картингах в Салехарде. Тогда сообщалось, что мальчик проехал один круг, на втором ему стало плохо, прибывшая «скорая» нашла 10-летнего ребёнка без сознания, без признаков жизни и, к сожалению, уже не смогла спасти мальчика.

Директор школы Игорь Семёнов тогда сказал «Вести Ямала», что ребёнок внезапно «потерял сознание» и что педагог секции картинга Сергей Мамонтов сразу же оказался рядом с пилотом и вытащил его с карта.

Именно Семёнов и Мамонтов стали обвиняемыми в уголовном деле о смерти мальчика. Дело было возбуждено по статье ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Несмотря на то, что сразу по прибытию на шее мальчика сотрудники «скорой» обнаружили туго затянутый шарф, в день трагедии, 10 ноября 2019 года, агентство «Север-Пресс» распространило информацию о том, что предварительная причина смерти ребёнка – это внезапная остановка сердца.

Собеседник агентства «Новый День» через два дня после трагедии сообщил, что на ребёнке был обычный шарф, он и мог стать причиной гибели.

Обстоятельства трагедии и данные уголовного дела

Секция картинга была организована муниципальным учреждением МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Учредитель Центра – администрация Салехарда. Сначала секция была бесплатная. Потом по настоянию чиновников администрации Салехарда открыли ещё и платное отделение под названием «картинг для продвинутых» (именно в коммерческом отделении занимался погибший мальчик).

По правилам, все пилоты карта должны приступать к занятиям только в экипировке: шлем, комбинезон, перчатки, обувь, защитный жилет, поддержка шлема. Помимо этого, для пилотов картинга возрастом до 12 лет обязательно использование нашейной поддержки шлема (например «ошейник») и защиты рёбер. Но в салехардской школе всего этого не было, ребятам выдавали только шлемы. Об этом знали и директор Центра Игорь Семёнов, и, конечно, преподаватель Сергей Мамонтов.

Погибший мальчик пришёл на занятия 10 ноября 2019 года в обычной зимней одежде, на шее был завязан шарф. Концы его свисали на спине. В таком виде он и сел за руль карта, а педагог не остановил ребёнка. Во время движения концы шарфа попали в механизм карта, образовалась петля, которая задушила пилота.

Позднее, в ходе следствия, Мамонтов признался, что бегло осмотрел ребят в день трагедии и не заметил шарф на шее одного из пилотов. Не увидел он его, якобы, и когда проводил реанимацию ребёнка. А вот когда мальчика уже увезла «скорая», он осмотрел карт и обнаружил остаток шарфа в двигателе, достал его и выкинул в мусорный бак по пути домой.

Почему все игнорировали обязательные правила безопасности

Следствие пыталось выяснить, почему же всё-таки в богатом нефтегазовом субъекте РФ чиновники и муниципальная секция с платными услугами не нашли денег на обязательную форму для детей. В субъекте, где власти покупают для правительственной гостиницы выставочные тарелки из-за рубежа и тратят десятки и сотни миллионов на праздники и уборку металлолома.

Директор «Центра внешкольной работы» Семёнов в апелляции сообщил, что якобы даже не догадывался, что наличие экипировки – это обязательное требование безопасности. И что Мамонтов ему ничего об этом не говорил.

Мамонтов утверждал обратное: по его словам, он несколько раз говорил директору «Центра внешкольной работы», что нужно купить форму для пилотов картов. Но ему постоянно отказывали из-за «недостатка финансирования». И что Семёнов намекнул на увольнение, если Мамонтов откажется тренировать детей платно без экипировки.

В суде также выяснилось, что изначально форма в секции когда-то была, но скоро стала старой и непригодной, её списали и выкинули. В каком году это произошло – в 2016 или 2018 – неясно. Показания фигурантов разнятся. Кроме того, свидетели подтвердили, что однажды секция картинга всё-таки предпринимала попытку купить новые комбинезоны и шлемы – в 2018 году. Но экономист МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы образования» отказала в выделении средств на это, так как «финансирование было недостаточным».

Показания чиновников

Сотрудник Департамента образования Ямала, который отвечает за лицензирование учреждений допобразования, на суде заявил, что последний раз проверял школу картинга в Салехарде в 2017 году. Тогда форма ещё была в наличии.

Начальник департамента образования администрации Салехарда заявил, что директор Центра Семёнов якобы никогда не говорил о необходимости покупки формы для картинга.

В управлении по физкультуре и спорту мэрии столицы Ямала вообще сказали, что форма для картингистов – это не их вопрос.

А вот в МКУ «Дирекция по финансовому сопровождению МСО» подтвердили, что Центр делал заявку на новую форму, но денег им не дали.

Приговор

Кассационная инстанция вынесла новое решение. Директору «Центра внешкольной работы» Игорь Семёнову назначили 2, а педагогу Сергею Мамонтову – 3 года лишения свободы условно, с лишением их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года соответственно.

Салехард, Юлия Фролова

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