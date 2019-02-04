Власти Ямала закупают выставочную посуду из Бельгии и Британии (ФОТО)

В гостиничный комплекс правительства Ямала закупают изысканную посуду, сделанную в Бельгии и Великобритании. Аукцион объявлен в конце января 2019 года на официальном сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 1,4 млн рублей, сообщает агентство «Новый День».

Заказчиком выступает гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», известный также как загородная резиденция губернатора Ямала – там останавливаются вип-гости главы региона. Агентству «Новый День» удалось найти в открытых источниках каталог, по которому эту посуду выбирали: в нем говорится, что кухонная утварь сделана в Европе – Португалии, Бельгии и Великобритании. Изделий, сделанных в России, в заказе ямальских чиновников нет. «Мы собрали для вас лучшие коллекции с последних европейских выставок», – говорится на сайте поставщика изысканной посуды.

Согласно техзаданию аукциона, правительству Ямала требуются предметы посуды необычной формы и цвета – с каемками, позолотой, глубоких цветов и нетрадиционных фактур. Посуда должна быть сделана из фарфора и керамики. Чиновники закупают наборы по 10-15 штук из каждого предмета. Стоимость, например, тарелок колеблется в пределах от 700 рублей до 1,5 тыс. рублей за штуку. Также администрации округа нужны итальянские бокалы для вина по цене примерно 1 тыс. рублей за штуку.

В резиденцию, куда приезжают отдохнуть высокопоставленные гости ямальских чиновников, в том числе, необходимо поставить тарелки для пасты, горшочки для масла, миски для хлопьев, посуду для эспрессо, кружки для коктейлей, блюдца для крем-брюле.

Каталог, маркировка в котором совпадает с маркировкой в техзадании правительства Ямала, принадлежит петербургской фирме «Ресто Маркет», которую возглавляет предприниматель Дмитрий Костенко.

Напомним, гостинично-транспортный комплекс «Ямальский» – известен своими нескромными покупками. Ранее агентство «Новый День» сообщало, что структура закупает для своих постояльцев дорогие шампуни, веники для бани, шайки. Туда же приобретают за бюджетный счет кухонную утварь, цветы, ароматизаторы воздуха. Эта же контора заказывает авиационные перелеты. Например, до Шурышкарского района, где у правительства Ямала есть еще один загородный комплекс для отдыха – база «Варчаты».

Салехард, служба информации

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