Правительственная гостиница Ямала закупает посуды почти на 4 млн рублей

ГКУ «Гостиница «Юрибей», которое принадлежит правительству Ямала, закупает посуду на 3,9 млн рублей. Заказчикам нужны в том числе супницы за 4 тыс. рублей, подносы для гамбургеров, доски с ручками в виде рогов, а также сервировочные доски для стопок и бокалов с ножками. Финансирование осуществляется за счёт средств окружного бюджета. Аукцион на закупку всех этих предметов размещён на официальном сайте торгов 24 февраля 2022 года.

В перечне закупаемых товаров 71 позиция. Заказчик указывает, что большинство товаров необходимы для доукомплектования уже имеющихся наборов. Очевидно, что закупаемые разнообразные тарелки, молочники, бульонницы, чайные наборы будут входить в закупленные ранее сервизы. Почти вся посуда должна быть изготовлена из фарфора.

Один из наборов белый, декор описан так: имитация гончарного круга, ручной спиральный рисунок. Например, глубокая тарелка из этого набора стоит 3,5 тыс. рублей. Горшочек суповой – 4 тыс. рублей. Чайник – 4,8 тыс. рублей.

Ещё одна примечательная группа товаров – сервировочные доски за 2 тыс. рублей за штуку из дуба с ручкой в виде рогов.

Другой предмет сервировки – поднос для гамбургеров и снеков за 2,4 тыс. рублей из сосны.

Также заказчику нужны доски из бука с выемками под стопки и бокалы за 2 тыс. рублей.

Ещё несколько закупаемых комплектов посуды из другого набора. Декор описан так: золотистые вкрапления по всей поверхности изделия, неравномерная золотистая кромка по верхнему краю.

Результаты аукциона будут известны в марте – тогда же ГКУ выберет поставщика посуды и столовых принадлежностей.

Салехард, Наталья Ефремова

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