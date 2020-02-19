Суд оправдал экс-депутата из Салехарда, в детском центре которого ребенок задохнулся на тренировке

В Салехарде закончился судебный процесс по делу гибели 10-летнего мальчика, который задохнулся на тренировке. Экс-директор МБУ «Центр внешкольной работы» и бывший депутат думы Салехарда Игорь Семенов оправдан. Тренер ребенка – Сергей Мамонтов, получил год условно с испытательным сроком в два года, подтвердили «Новому Дню» в суде Салехарда.

Как сообщал «Новый День», в отношении Семенова и Мамонтова уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Дело поступило в салехардский суд 22 января.

Трагедия произошла 10 ноября 2019 года. Ребенок увлекался картингом и занимался в салехардском «Центре внешкольной работы».

Во время очередного заезда мальчик погиб от асфиксии – его задушил собственный шарф. Как сообщали следователи, педагог дополнительного образования (речь шла о Сергее Мамонтове) разместил в карте несовершеннолетнего ученика с находящимся поверх его верхней одежды шарфом, концы которого, завязанные узлом на задней поверхности шеи, висели на спине. В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув, таким образом, петлю на шее ребенка.

Бывший директор МБУ «Центр внешкольной работы» Игорь Семенов сразу после трагедии уволился из образовательного учреждения. Также он добровольно в ноябре 2019 года сложил с себя полномочия депутата думы Салехарда. Что касается педагога Сергея Мамонтова, то в открытых источниках можно найти информацию, что он педагог дополнительного образования с 26-летним стажем работы, специализация – прикладная механика в картинге.

Салехард, Дарья Котова

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