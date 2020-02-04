В Салехарде начался процесс по делу гибели школьника, которого во время тренировки убил шарф

В городском суде Салехарда в среду, 5 февраля, состоится процесс по делу гибели 10-летнего мальчика. Школьник умер во время тренировки в салехардском «Центре внешкольной работы».

Как сообщается в материалах суда, подсудимых двое. Это экс-директор МБУ «Центр внешкольной работы» и бывший депутат думы Салехарда Игорь Семенов, а также педагог дополнительного образования Сергей Мамонтов. Им обоим предъявлено обвинение по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Дело поступило в салехардский суд 22 января. Первое заседание должно было состояться 29 января, но оно отменилось из-за неявки свидетелей. На завтра, 5 февраля, назначено очередное заседание суда.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 10 ноября 2019 года. Ребенок увлекался картингом и занимался в салехардском «Центре внешкольной работы».

Во время очередного заезда мальчик погиб от асфиксии – его задушил собственный шарф. И только 20 января окружной Следком официально подтвердил эту версию, которую «Новый День» ранее озвучивал со ссылкой на собственные источники.

«Педагог дополнительного образования разместил в карте несовершеннолетнего ученика с находящимся поверх его верхней одежды шарфом, концы которого, завязанные узлом на задней поверхности шеи, висели на спине. В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув, таким образом, петлю на шее ребенка. Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии», – уточняли ранее в СУ СКР по ЯНАО, но не называли фамилии фигурантов дела.

Следователи также уточнили, что педагоги «в целях увеличения объемов оказания дополнительных платных услуг» запустили дополнительную платную программу «Картинг для продвинутых». При этом тренировки детей проводились без защитной экипировки.

Бывший директор МБУ «Центр внешкольной работы» Игорь Семенов сразу после трагедии уволился из образовательного учреждения. Также он добровольно в ноябре 2019 года сложил с себя полномочия депутата думы Салехарда. Что касается педагога Сергея Мамонтова, то в открытых источниках можно найти информацию, что он педагог дополнительного образования с 26-летним стажем работы, специализация – прикладная механика в картинге.

Салехард, служба информации

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