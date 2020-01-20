СКР подтвердил, что ребенка, который умер в Салехарде во время езды на картах, убил обычный шарф

В СУ СКР по ЯНАО в понедельник, 20 января, официально озвучили причину гибели 10-летнего мальчика, который умер во время тренировки в салехардском «Центре внешкольной работы». Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Информация «Нового Дня» подтвердилась: 10-летний мальчик погиб из-за шарфа. «Педагог дополнительного образования разместил в карте несовершеннолетнего ученика с находящимся поверх его верхней одежды шарфом, концы которого, завязанные узлом на задней поверхности шеи, висели на спине. В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув, таким образом, петлю на шее ребенка. Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии», – сообщает 20 января следком ЯНАО.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

В следкоме добавили, что педагог муниципального центра внешкольной работы с согласия директора учреждения «в целях увеличения объемов оказания дополнительных платных услуг» составил дополнительную платную программу «Картинг для продвинутых».

«Одним из условий реализации данной программы являлась необходимость наличия средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности водителя при управлении гоночным автомобилем «карт», состоящих из защитного мотошлема, костюма из плотной материи и перчаток. Обвиняемые, понимая и осознавая, что без всей необходимой защитной экипировки осуществлять оказание подобных услуг запрещено, продолжали обучение несовершеннолетних в их повседневной одежде», – отметили в СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 10 ноября 2019 года: в Салехарде во время занятий в муниципальном «Центре внешкольной работы» погиб школьник. Ранее сообщалось, что мальчик умер внезапно, ни аварии, ни падения карта не было.

Следствие не называло причину гибели. Возможную причину трагедии озвучил источник «Нового Дня», который и сообщил о том, что ребенка мог убить простой шарф.

Лица, которым предъявлено обвинение, свою вину полностью признали, сообщает следком. Дело передано в суд.

Салехард, служба информации

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