Ребенка, который умер в Салехарде во время езды на картах, мог убить обычный шарф

Стала известна еще одна версия причины смерти мальчика, который скончался во время езды на картингах в Салехарде. ЧП случилось 9 ноября во время занятий в муниципальном «Центре внешкольной работы». Ранее сообщалось, что мальчик умер внезапно, ни аварии, ни падения карта не было. Тогда распространилась неофициальная версия: болезнь сердца.

По информации собеседника агентства «Новый День», грубые нарушения в «Центре внешкольной работы» могли привести к трагедии. Во время езды на карте на мальчике был шарф. Конец шарфа мог попасть в двигатель, зацепиться за механизм и спровоцировать удушение ребёнка.

«Дети должны заниматься в комбинезонах, шарфы строго запрещены. Но в тот день ребята занимались в своей одежде», – рассказал собеседник.

Другой источник в правоохранительных органах подтвердил, что на мальчике был шарф и что он был туго затянут на шее ребёнка. «Делать выводы о причинах и версиях трагедии рано – сейчас идёт экспертиза, которая должна раскрыть обстоятельства гибели мальчика», – заключил инсайдер.

Как сообщал «Новый День», 10-летний мальчик умер на тренировке 9 ноября, он занимался в МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Ребенку стало плохо во время езды на картинге. Возбуждено уголовное дело. Причина смерти школьника следователями СУ СКР по ЯНАО пока не озвучена. Следователи ранее сообщали, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было. Мальчик проехал один круг и ему стало плохо. Бригада «скорой», прибывшая к месту ЧП, спасти ребенка не смогла.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.11.19

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