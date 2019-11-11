На Ямале возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка во время езды на картах

Следственный комитет Ямала возбудил уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, дело возбуждено по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Никаких новых сведений о трагедии окружной следком не добавляет. Результаты судебно-медицинской экспертизы пока не озвучены, причина смерти ребенка не названа.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка», – заявили в СУ СКР по ЯНАО в понедельник, 11 ноября.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла утром 10 ноября. Ребенку стало плохо во время езды на картинге. Мальчик занимался в салехардском МБУ ДО «Центр внешкольной работы». Следователи ранее озвучивали информацию, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было. Мальчик проехал один круг и ему стало плохо. Бригада «скорой», прибывшая к месту ЧП, спасти ребенка не смогла.

В учреждении, которое организовало заезды на картинге, также прокомментировали трагедию. «В центре перед каждым занятием по правилам техники безопасности проходит инструктаж. В этот раз он также проводился. Сейчас практические занятия картингом на автодроме приостановлены до выяснения причин», – сообщил директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Игорь Семенов.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.11.19

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