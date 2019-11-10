Силовики выясняют, почему в Салехарде во время езды на картах умер мальчик

Силовики поводят проверку из-за смерти мальчика во время занятий на картодроме в Салехарде. ЧП случилось 10 ноября, в воскресенье. Ребенку стало плохо во время езды на картинге. Погибшему 10 лет.

«Смерть произошла во время тренировочного заезда на картинге. Установлено, что каких-либо столкновений во время заезда или аварии не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Выясняются все обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

В учреждении, которое организовало заезды на картинге, также прокомментировали трагедию. «Следственные органы на месте выясняют все обстоятельства, которые послужили причиной несчастного случая. В центре перед каждым занятием по правилам техники безопасности проходит инструктаж. В этот раз он также проводился. Сейчас практические занятия картингом на автодроме приостановлены до выяснения причин», – сообщил директор МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Игорь Семенов.

Салехард, служба информации

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