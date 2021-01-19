На Ямале осуждены директор и преподаватель, по вине которых ребенка задушило шарфом на занятиях картингом

В Салехарде суд вынес обвинительный приговор бывшим сотрудникам «Центра внешкольной работы», по вине которых на занятиях по картингу погиб 10-летний мальчик. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» обучало детей по платной образовательной программе «Картинг для продвинутых». Образовательная программа и правила Российской автомобильной федерации предусматривают обязательное использование для пилотов во время вождения картинга специальной экипировки: шлема, комбинезона, перчаток, обуви, защитного жилета, поддержки шлема. Для детей младше 12 лет предусмотрена дополнительно защита ребер и нашейная поддержка шлема.

Специальная экипировка необходима, чтобы защитить пилотов от огня, повреждений и исключить наличие свисающих предметов одежды. Однако, Центр располагал из экипировки только шлемами. Несмотря на это, обучение картингу продолжалось, а юные пилоты водили карты в своей повседневной одежде.

10 ноября 2019 года 56-летний преподаватель Сергей Мамонтов вел занятие, на которое пришло шесть учеников. На улице было холодно, мама 10-летнего пилота повязала ему на шею шарф. Мамонтов допустил мальчика до управления картом в шарфе. Во время движения свободно свисающие концы шарфа попали в механизмы карта, и шарф затянулся петлей на шее мальчика. Ребенок погиб от механической асфиксии.

Против Сергея Мамонтова и 44-летнего директора «Центра внешкольной работы» Игоря Семенова были возбуждены уголовные дела по статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека». В феврале 2020 года Салехардский городской суд полностью оправдал директора Центра Игоря Семенова.

Прокуратура Салехарда обжаловала дело, поскольку именно Семенов поручил разработать и утвердил образовательную программу, а в дальнейшем при отсутствии жизненно необходимой экипировки не прекратил проведение занятий. Приговор Семенову был отменен и дело направлено на новое рассмотрение.

18 января 2021 года Салехардский городской суд приговорил Семенова и Мамонтова к лишению свободы условно сроком на 1 и 2,5 года соответственно. Осужденные лишены права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей, на 2 и 2,5 года соответственно.

Салехард, Юрий Хромов

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