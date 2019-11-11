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Понедельник, 11 ноября 2019, 06:40 мск

Новости Ямал

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Росавиация приняла решение по полетам авиакомпании «Ямал» на курорты Греции

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на своем сайте опубликовало обновленный допуск российских перевозчиков к выполнению международных рейсов. В том числе, регулятор рассмотрел и одобрил четыре заявки авиакомпании «Ямал», которая заявилась на греческое направление.

Приказ о допуске перевозчиков к международным рейсам глава Росавиации Александр Нерадько подписал 8 ноября. В документе сообщается, что авиакомпании «Ямал» согласованы четыре рейса в Грецию.

Как сообщал «Новый День», АК «Ямал» заявила о готовности открыть четыре регулярных рейса в Грецию из екатеринбургского аэропорта Кольцово: Закинтос, Афины, Салоники и Ираклион. Летать на каждый из курортов авиаторы готовы 4 раза в неделю.

АК «Ямал» – «дочка» правительства ЯНАО. Окружным властям принадлежит более 98% акций компании. «Новый День» обращался с официальным запросом в АК по поводу новых рейсов в Грецию, ответ из госкомпании до сих пор не поступил.

На летнее расписание авиакомпании ежегодно переходят в конце марта, до этого момента перевозчики верстают летнее расписание.

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