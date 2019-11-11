Ямальские чиновники заплатили ребенку за травму позвоночника 200 тысяч рублей

Ямальская дирекция капстроительства и инвестиций Ямала выплатила 200 тыс. рублей семье 9-летнего ребенка, который упал на территории долгостроя в Надыме. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила прокуратура ЯНАО.

«В настоящее время несовершеннолетнему перечислены денежные средства в размере 200 тыс. рублей», – сообщили в надзорном ведомстве. В ямальской прокуратуре также добавили, что недострой в Надыме по ул. Набережная им. Оруджева С.А., д. 46 «а», где мальчик и получил травму позвоночника, теперь охраняется.

«ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО», в чьем ведении находится здание недостроенного комплекса, надлежащие меры по ограничению свободного доступа к объекту приняты не были. После вмешательства прокурора выявленные нарушения были устранены, доступ на территорию недостроенного объекта ограничен путем возведения забора, а также заключения договора на охрану. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – заявили в окружной прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», ЧП с ребенокм произошло в марте 2019 года. Мальчик свободно проник на законсервированную стройку, упал и получил травму позвоночника на территории заброшенного здания. В июле прокуратура ЯНАО подала иск в суд на окружную дирекцию капстроительства и инвестиций с требованием возместить ребенку моральный вред.

Ранее в правительстве Ямала агентству «Новый День» сообщали,что передадут заброшенный долгострой на набережной на баланс Надымского района.

Для Ямала актуальна проблема травмирования детей на территории заброшенных объектов. В том числе для Надыма, где есть недостроенный завод крупнопанельного домостроения. Там несколько лет назад разбился насмерть ребенок – он свободно попал на территорию объекта и сорвался с перекладины. Сейчас в Надыме судят компанию-собственника этой территории – Игоря Турченника.

Надым, Салехард, служба информации

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