«Корпорация развития» начала финансовый аудит своей «черной дыры»

Одиозная «Корпорация развития» (далее – «КР») проводит ревизию своего имущества. Структура, объединяющая пять регионов УрФО, заключила договор с ООО «Югра экспресс оценка», которое должно определить рыночную стоимость некоторых активов «КР».

За 730 тыс рублей оценочная компания, гарантируя заказчику полную конфиденциальность, должна провести финансовый аудит четырех структур, в которых «КР» имеет свою долю. В их числе две компании, созданные на Ямале.

Это ООО «Урал Промышленный-Полярный №4», зарегистрированное на Ямале в городе Лабытнанги. Размер капитала 34,2 млн рублей. Доля «КР» – 25%. Еще 75% доли в уставном капитале ООО «Урал Промышленный -Полярный № 4» принадлежит ООО «УПП № 4» (в связи с выходом второго участника из ООО «УПП № 4»).

ООО «Урал Промышленный – Полярный №4» ранее специализировалось на геологоразведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр, а также строительстве зданий и сооружений. Много лет назад активом даже интересовался и через подконтрольные структуры хотел выкупить миллиардер Зияд Манасир, которого в открытых источниках называли крупнейшим подрядчиком Газпрома.

Второе предприятие Ямала – ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный – Урал Полярный», базирующееся в поселке Харп. «КР» владеет 25% в капитале ООО, 75% доли принадлежит Акционерному обществу «Галилео Инвестментс С.А.», Люксембург. Размер капитала 3 млрд рублей. Энергетическая компания с оффшорными корнями последние несколько лет отбивается в арбитражах от исков кредиторов, в числе которых «Чешский экспортный банк» (частично финансировал строительство ТЭС «Полярная» в Салехарде).

Еще один актив, который хочет проинспектировать «КР», находится в Челябинске. Это 25% в уставном капитале челябинского ООО «Урал Промышленный-Полярный №1». Размер капитала общества – 74,850 млн рублей. 74,9% в капитале ООО принадлежит АО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

Последний инспектируемый лот, где «КР» также принадлежит 25%, АО «Производственный центр «Квант-2», зарегистрированное в Екатеринбурге. Соучредитель акционерного общества (75%) Екатерина Тхелия. Капитал екатеринбургского предприятия состоит из 100 тыс акций номиналом 1 рубль.

В «КР» не смогли оперативно ответить на вопрос, с какой целью проводится финансовый аудит. В уральскую корпорацию, объединившую ХМАО, ЯНАО, Тюменскую, Свердловскую и Челябинскую области, редакцией отправлен запрос.

Как сообщал «Новый День», «Корпорация развития», под которую регионы выделяли баснословные суммы, готовится к ликвидации. Об этом в октябре заявил уральский полпред Николай Цуканов.

Он также намекнул, что бывший председатель набсовета «КР», экс-советник полпреда Виктор Гузь, закрывал глаза на финансовые нарушения, которые были допущены в структуре.

«Регионы, те которые учреждали «Корпорацию», завершают процесс ликвидации. Полпредство не вмешивается в эту историю. Свою работу в части обращения внимания правоохранительных органов мы завершили», – указал уральский полпред и добавил, что большое количество средств, вложенных в «КР», «куда-то бесследно исчезло».

О ликвидации структуры говорят давно. Бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин называл ее «черной дырой», но уже после этого регионы «тюменской матрешки» продолжали вкладывать в нее миллиарды рублей.

Салехард, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ханты-Мансийск, служба информации

Салехард, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ханты-Мансийск. Другие новости 11.11.19

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