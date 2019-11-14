На Ямале силовики выяснили, кто проломил голову 10-месячному грудничку

В Новом Уренгое задержан мужчина, который проломил голову 10-месячному малышу. Грудничка подозреваемый избил, когда был пьян. Как сообщает в четверг, 14 ноября, СУ СКР по ЯНАО, сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

«По данным следствия, 3 ноября 2019 года в городе Новый Уренгой местная жительница, уходя на работу, оставила 10-месячного ребенка со своим сожителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за плача ребенка мужчина умышленно нанес ему множество ударов в голову, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – сообщили в региональном следкоме.

Дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

Как сообщал «Новый День», 3 ноября маленького ребенка с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу Нового Уренгоя. Тогда мать грудничка не могла пояснить, что случилось. Во время ее отсутствия ребенок оставался под присмотром гражданского мужа. Следователи сразу начали поиски мужчины, который покинул место преступления.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.11.19

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