Ямальским депутатам усложнят общение с «дочками» Газпрома

Депутатов заксобрания Ямала хотят лишить права на беспрепятственное посещение организаций, имеющих льготы по платежам в окружной или местный бюджеты. Законопроект, который внесет поправки в региональный закон «О статусе депутатов заксобрания ЯНАО», будет обсуждаться на очередной сессии ямальского парламента. Законотворцы называют это маразмом, в Минюсте считают поправку логичной.

Тема не нова, в начале года законопроект уже рассматривался, но депутаты тогда его не поддержали. Депутаты-оппозиционеры от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» утверждали, что такая инициатива противоречит закону и ограничивает права законотворцев.

Справедливоросс Валерий Степанченко уточнил, что список предприятий-льготников почти на 100% состоит из структур «Газпрома».

«Идею ограничить права депутатов давно озвучивает региональный Минюст. Мотивацию я не понимаю. Если речь идет о режимных объектах, куда просто так не зайти даже с депутатскими корочками, то депутаты, посещая такие структуры, и не требуют пустить их немедленно. Мы все понимаем, что такое режимный объект. Это техника безопасности, это пропускная система», – прокомментировал Степанченко и добавил, что он будет голосовать против законопроекта, так как нельзя «ущемлять депутатский статус до такого маразма».

Глава Минюста Ямала Татьяна Рыбко «Новому Дню» подтвердила, что ведомство считает инициативу логичной, и что нужно защищать не только интересы депутатов, но и интересы другой стороны – коммерческих предприятий. От подробных комментариев г-жа Рыбко отказалась.

Сами газовики проблемы, как оказалось, в нововведении не видят.В компании «Газпром добыча Надым» отметили, что ключевое слово здесь – беспрепятственно. «Газовые промыслы – это опасное производство, куда никому из-за техники безопасности нельзя беспрепятственно зайти. Это инструктаж, спецодежда, пропускная система», – прокомментировали в пресс-службе компании. Газовики добавили, что всегда открыты для диалога с депутатами и никогда не откажут законотворцам во встречи, если от них поступит такая инициатива.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.11.19

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