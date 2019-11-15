В аэропортах Ямала бум пассажиров

Пассажирооборот ямальских аэропортов за 9 месяцев 2019 года составил 1 млн 372 тыс человек. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,9%. Такие данные в пятницу, 15 ноября, приводит окружное правительство.

Самые популярные у ямальцев маршруты – это из Надыма в Москву, из Нового Уренгоя в Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров маршрут «Надым – Тюмень – Надым». В совокупности этими рейсами воспользовались почти 72 тыс человек.

В 2020 году, как сообщал «Новый День», с 26 до 30 увеличится количество субсидируемых рейсов. Появятся новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь. На рейсы, которые выполняет авиакомпания «Ямал», уже началась продажа билетов. Об этом авиаторы в четверг, 14 ноября, сообщили на странице авиакомпании в социальной сети «ВКонтакте».

«На увеличение пассажиропотока повлияло открытие в этом году новых субсидируемых межрегиональных направлений на юг России. Кроме того, большой популярностью у ямальцев пользуется программа льготного перелета для детей из многодетных семей. На сегодняшний день ею воспользовались около 10 тысяч пассажиров», – пояснили специалисты управления транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, о планах по расширению маршрутной сети говорил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов во время прямой трансляции в своём аккаунте в Instagram. Глава региона считает авиасобщение одной из ключевых для Ямала тем.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.11.19

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