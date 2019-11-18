Губернатор Артюхов объявил дату прямого эфира с ямальцами

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о проведении прямой линии. В понедельник, 18 ноября, глава региона обратился к ямальцам и предложил им «писать в комментариях обо всем, что волнует».

«1 декабря проведу итоговый прямой эфир этого года. Посмотреть его можно будет в соцсетях и на ямальском телевидении. Пишите в комментариях обо всем, что вас волнует. Самые острые и актуальные вопросы обсудим в прямом эфире», – написал Дмитрий Артюхов в Инстаграм.

За три часа сообщение ямальского губернатора лайкнули почти полторы тысячи человек. Под постом размещены уже более 40 комментариев. Жители округа жалуются на работу управляющих компаний, спрашивают о судьбе моста через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги, интересуются льготными выплатами и по-прежнему просят обратить внимание на проблему переселения ямальцев из ветхого жилья.

На аккаунт Дмитрия Артюхова в Инстаграм подписаны 48,1 тыс человек.

В 2018 году ямальский губернатор также проводил прямую линию с населением округа. В середине декабря, когда Артюхов в соцсетях вышел на связь с ямальцами, главе региона поступило почти 900 вопросов.

Салехард, служба информации

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