Ямальский арктический фонд, который презентует хлеб с мхом, возглавил ученый из Питера

Главой Научного центра изучения Арктики стал 38-летний ученый Дмитрий Фролов. О назначении в понедельник, 18 ноября, сообщили в правительстве Ямала.

Как уточняет пресс-служба окружного правительства, Дмитрий Фролов родился в Ленинграде, где окончил Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики. В настоящее время обучается в магистратуре по направлению «Искусствоведение» в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Имеет 25 научных трудов по теории механизмов, культурологии и музееведению. Является автором зарегистрированных патентов.

На Ямал ученый из Санкт-Петербурга переехал девять лет назад. За это время успел поработать руководителем двух других ямальских некоммерческих организаций – Института художественных и гуманитарных проектов и благотворительного фонда «ЯМИНЕ».

«Своими задачами в должности директора Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов назвал создание необходимых условий для расширения исследований в области экологического мониторинга, трансформации криолитозоны и других прикладных научных работ в интересах развития региона», – сообщают в правительстве ЯНАО.

Научный центр изучения Арктики появился в регионе в 2010 году и был учрежден правительством Ямала в лице департамента внешних связей ЯНАО. При создании «дочки» департамента сообщали, что Центр станет научным фондом широкого профиля, в составе которого будут работать отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.

Пока ямальский центр больше известен из-за идеи выпекать на Ямале хлеб из сфагнума. Патенты на рецепты хлебных продуктов из мха принадлежат сотруднице данного центра. О том, что ямальские ученые разработали хлеб с добавками из мха, сообщалось еще пять лет назад. Экс-глава Центра Антон Синицкий рассказывал также о выпуске сухариков с добавками арктических растений. Продукт был запатентован еще в 2016 году, но пока сухарики никто не производит.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 18.11.19

Зимняя переправа Салехард-Лабытнанги частично готова к открытию. / Губернатор Артюхов объявил дату прямого эфира с ямальцами. / Экс-главу ямальского поселка обвиняют в избиении женщины: отрубил волосы топором и сломал позвоночник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»