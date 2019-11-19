Мэрия Салехарда определилась с расселением жильцов дома, который сошел со свай

Барак в Салехарде на улице Мира, 27, который в октябре сошел со свай, будет снесен. Жильцы дома, а это 18 семей, получат либо квартиры, либо выплаты. Такое решение было принято мэрией Салехарда, сообщает во вторник, 19 ноября, администрация столицы Ямала.

Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с жильцами барака 1977 года постройки, который в ночь на 12 октября сошел со свай. В доме, который остается только снести, зарегистрировано 18 семей.

Как сообщил во время встречи с горожанами Алексей Титовский, 12 собственников бесплатно получат однокомнатные квартиры. Если такой размер квартиры их не устроит, то собственник сам оплачивает оценочную разницу. Еще три семьи имеют квартиры на территории РФ и им полагаются выплаты по рыночной стоимости жилья в Салехарде. Три квартиры находятся в муниципальном найме. В этом случае жильцам предоставят аналогичные условия проживания.

«Процесс исполнения будет запущен в январе 2020 года. Ни у кого нет интереса затягивать процедуру по переселению вас в квартиры», – обратился к жильцам мэр Титовский.

Как уточняют в мэрии мэрия Салехарда, собственникам барака предложили ускорить процесс сноса дома на ул. Мира, 27. Для этого переселенцам нужно отказаться от самостоятельного сноса строения и делегировать эти полномочия горадминистрации.

«Новый День» писал об инциденте в Салехарде. В ночь на 12 октября жилой дом сошел со свай, силовики начали проверку по факту ЧП. Это барак 1977 года постройки. В мэрии Салехарда тогда заявили, что в доме зарегистрировано 49 человек, на момент происшествия проживало 35 человек. Причиной ЧП называют «проседание грунта».

Рядом с бараком на ул. Мира, 12,14 и 16 находятся такие же дома. Жильцов этих строений также готовят к переселению.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.11.19

Ямальские депутаты готовы утвердить окружной бюджет на 2020 год: доходы 245 миллиардов рублей. / Ямальский арктический фонд, который презентует хлеб с мхом, возглавил ученый из Питера. / Зимняя переправа Салехард-Лабытнанги частично готова к открытию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»