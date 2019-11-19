В Салехарде обвалилась стена двухэтажного дома

В Салехарде у жилого дома на ул. Горького, 1 рухнула часть стены. В управляющей компании, которая обслуживает двухэтажку, заверили, что конструкция дома не пострадала.

Инцидент произошел днем, 19 ноября. Как сообщили «Новому Дню» в аварийной службе управляющей организации – «Единая городская управляющая компания», частично разрушилась так называемая брэндмауэрная (огнеупорная) кирпичная стена, которая встроена между деревянными домами.

Сам дом на ул. Горького, 1 не разрушен. Пострадавших нет. На место выехала аварийная бригада, которая устраняет последствия ЧП.

Дом на ул. Горького,1 – это деревянная двухэтажка, построенная в 1977 году. Как сообщал «Новый День», такой же барак на улице Мира, 27 в ночь на 12 октября сошел со свай.

В понедельник, 18 ноября, мэрия Салехарда заявила о том, что в ямальской столице завершено обследование свайных домов. Таких жилых бараков в Салехарде 742.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.11.19

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