В команде ямальского губернатора Артюхова новое назначение

На должность управляющего делами правительства Ямала назначен Сергей Дузинкевич. Постановление о назначении г-на Дузинкевич подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новый управляющий делами окружного правительства 48-летний юрист Сергей Дузинкевич в 1991 году окончил Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности «Авиационный техник». В этом же году начал работать авиационным техником Нарьян-Марского объединенного авиаотряда. В 2001 году окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

«С 2010 года проходит государственную гражданскую службу Ямало-Ненецкого автономного округа в управлении делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», – уточнили в пресс-службе ямальского губернатора. До сегодняшнего назначения Дузинкевич почти восемь лет работал в должности первого заместителя управляющего делами правительства ЯНАО.

Салехард, служба информации

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