Управделами правительства Ямала ушёл в отставку

Управляющий делами правительства Ямала Сергей Дузинкевич ушёл в отставку. Его полномочия планируют передать заместителю губернатора Александру Подороге. Последний сейчас курирует департамент транспорта, департамент внешних связей и помощь подшефным территориям.

Информацию подтвердил неофициальный источник в правительстве Ямала. Официального сообщения о кадровых перестановках пока не было. Пока неизвестно, сохранятся ли за г-ном Подорогой все курируемые им сферы.

Г-н Дузинкевич получил место в 2019 году. С 2010 года он трудился в правительстве округа, а до этого – в службе судебных приставов.

Салехард, Наталья Ефремова

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