Зимник Салехард – Лабытнанги открыт в реверсивном режиме

В среду, 20 ноября, на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги заработала одна полоса. Движение разрешено всем видам транспорта массой до 3,5 тонн, для гусеничных – до 5 тонн.

Как сообщил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. И сегодня с 14: 00 прекращается перевозка пассажиров на воздушной подушке.

Как сообщал «Новый День», накануне комиссия оценила готовность ледовой переправы Салехард-Лабытнанги и приняла решение с 20 ноября открыть одну полосу зимника.Работа по запуску еще двух полос запланирована на ближайшие дни. Дорожникам нужно залить дорогу, чтобы увеличить толщину льда и выполнить вешкование. Как только толщина льда будет безопасной для движения автомобилей – откроются все три полосы движения.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

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