Мэрия Салехарда заменит многодетным родителям земельные участки, которые они забраковали

Многодетным семьям Салехарда заменили земельные участки. Горожане, которые были недовольны выделенной в 2018 году землей, в 2020 году начнут получать участки в северной части города – в районе ДНТ «Север».

Как сообщил «Новому Дню» депутат заксобрания Ямала Алексей Денисов, такое решение поддержала мэрия Салехарда. «Вопрос тщательно прорабатывался. С новым главой Салехарда Алексеем Титовским мы его детально обсуждали. И вот совместно с мэрией нашли выход – многодетные семьи получат другие участки взамен тех, которые их не утроили. Ранее землю действительно выдавали в неудобных местах и в той зоне, где развитие коммунальной инфраструктуры еще только планировалось», – прокомментировал окружной депутат Алексей Денисов.

Глава Салехарда Алексей Титовский согласился, что горожане в 2018 году получили участки, которые «в силу ряда причин не самые комфортные» и подтвердил, что люди возмущались и просили решить проблему.

«Новые участки можно использовать по целевому назначению – вести хозяйство. Они находятся ближе к городу и доступнее с точки зрения строительства сетей, которые там появятся в будущем», – прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Депутат Денисов заявил, что сейчас начнется кадастровая оценка земли ДНТ «Север». В январе 2020 года, после нарезки участков, начнется процесс обмена. «Все уровни реализации мы будем контролировать», – сообщил Алексей Денисов.

Получатели земли – многодетные семьи, были приглашены в мэрию Салехарда, где им сообщили о новых планах мэрии столицы Ямала. Многодетные родители, присутствовавшие на встрече, положительно отреагировали на предложение.

Напомним, 15 октября 2019 года новым мэром Салехарда стал Алексей Титовский, сменивший на этом посту одиозного сити-менеджера Ивана Кононенко.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.11.19

Зимник Салехард – Лабытнанги открыт в реверсивном режиме. / Ямальский депутат раскритиковал КПРФ за «договорняки». / В команде ямальского губернатора Артюхова новое назначение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»