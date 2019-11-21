Коммунисты отказались голосовать за ямальский бюджет-2020

Депутаты заксобрания Ямала в четверг, 21 ноября, в первом и окончательном чтениях приняли закон о бюджете округа на 2020 год. Голосовать за главный финансовый документ ЯНАО отказалась только фракция КПРФ.

Первым перед депутатами выступил заместитель ямльского губернатора Александр Калинин, познакомивший парламентариев с прогнозом социально-экономического развития Ямала до 2022 года. Социально-экономические позиции региона сильны как никогда, все положительные показатели растут, отрицательные сокращаются. Тренд текущего года – рост промышленности по итогам трех кварталов на 19%. Уровень инфляции в регионе, где добывается 80% российского газа, достиг исторического минимума – 0,9%.

Глава департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, а она стала следующим докладчиком по бюджету, усилила эффект от речи Калинина. «95% бюджета – это собственные налоговые и неналоговые доходы», – подчеркнула Свинцова.

Как сообщал «Новый День», бюджет на 2020 год предусмотрен в объеме 245 млрд рублей, что почти на 40% выше по сравнению с бюджетом, сверстанным в прошлом году. Основные источники дохода – налог на прибыль организаций ТЭК, налог на имущество юрлиц и НДФЛ. Дополнительные поступления обусловлены запуском крупнейших инвестиционных проектов. Это «Ямал СПГ», разработка нескольких месторождений и строительство нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».

Бюджет бездефицитный и в 2020 году в нем предусмотрен значительный рост расходов по абсолютно всем ключевым параметрам – социальная сфера, меры соцподдержки, экономика, дороги, ЖКХ. Что касается социального блока расходов, то рост финансирования соцсферы составил 137%.

Все фракции бюджет округа поддержали, голосовать за главный финансовый документ Ямала отказалась только депутат коммунистка Елена Кукушкина. Представитель партии КПРФ заявила, что в округе много нерешенных социальных проблем. «Мы их решаем? Решаем! Но не решим», – заявила Кукушкина и напомнила, что, к примеру, в социальной защите нуждаются дети войны, а под «майские указы» попадают не все бюджетники. И лично депутату Кукушкиной известны случаи, когда заработная плата педагогов в ЯНАО составляет ниже 40 тыс рублей. «КПРФ не будет голосовать», – резюмировала представитель КПРФ.

«Слов нет, честно говоря. Не будем ничего комментировать», – отреагировал на слова Кукушкиной спикер ямальского заксобрания Сергей Ямкин. По итогам голосования за проект окружного бюджета проголосовали все депутаты, против только один голос.

Салехард, служба информации

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