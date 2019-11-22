Работникам «Салехарддорстроя» опять не платят зарплату

Работники АО «Салехарддорстрой», которым в октябре вовремя не выплачивали зарплату, опять жалуются на долги. В мэрии Салехарда пообещали, что с людьми рассчитаются до понедельника.

Пост о работе компании, которая отвечает за все городское хозяйство окружной столицы, был размещен вечером, 22 ноября, в социальной сети «ВКонтакте».

«Прошел почти месяц, как сняли Казиева, но и с новым директором все сидят без зарплаты. За предыдущую задержку никто не ответил, когда сотрудники почти две недели сидели без денег», – написал автор поста в группе «В Салехарде».

В мэрии Салехарда оперативно прокомментировали проблему. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе горадминистрации, все выплаты сотрудникам произведены сегодня. Крайний срок поступления средств – понедельник, 25 ноября.

«В случае возникновения каких-либо задолженностей – просьба незамедлительно писать нам в личные сообщения на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте», – добавили в мэрии Салехарда.

Как сообщал «Новый День», в октябре 2019 года руководство компании задержало выплату зарплаты работникам АО «Салехарддорстрой», сумма долга превысила 2 млн рублей. Люди жаловались в соцсетях и называли предприятие банкротом.

Жалобы коммунальщиков совпали с решением администрации Салехарда уволить главу компании «Салехарддорстрой» Раифа Казиева. Муниципальное предприятие возглавил экс-замглавы Салехарда Александр Воробьев.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.11.19

Интерпол Франции выдал силовикам Ямала лидера преступной группы. / Пассажиров авиакомпании «Ямал» три часа продержали в самолете из-за поломки. / Артюхов прокомментировал ямальский бюджет на 2020 год. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»