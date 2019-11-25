На Ямале осудили мужчину, который читал личную переписку жены в соцсетях

Суд Нового Уренгоя вынес приговор мужчине, который читал переписку бывшей жены в социальных сетях. Он приговорен к обязательным работам сроком на 240 часов, а также заплатит штраф 10 тыс рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», семейный конфликт дошел до суда в августе 2019 года, когда жительница Нового Уренгоя написала заявление в полицию. «В апреле текущего года мужчина, располагая паролем бывшей супруги, зашел на ее страницу, после чего произвел копирование личной переписки, внес изменения в анкетные данные в графе семейное положение, а также изменил пароль доступа в программу, тем самым блокировав возможность женщины пользоваться своим аккаунтом и устранить последствия его вмешательства», – сообщили в окружной прокуратуре.

Полиция решила не реагировать семейный спор, но после вмешательства прокуратуры мужчина все же стал фигурантом уголовного дела. Ему было предъявлено обвинение по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию и копирование компьютерной информации). За взлом чужого аккаунта подсудимому грозил тюремный срок до 2 лет.

Новый Уренгой, служба информации

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