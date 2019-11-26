Ямальская прокуратура наказала предприятие энергоолигархов Бикова и Боброва

Руководство филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе оштрафовано на 70 тыс рублей из-за трудоустройства экс-полицейского. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным ведомства, в филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в начале 2018 года на работу был принят экс-сотрудник ОМВД России по Ямальскому району. «Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы», – напоминает окружное надзорное ведомство. Коммунальщики требование не выполнили и добровольно не уведомили полицию о найме силовика. Необходимый документ был оформлен только в августе 2019 года после прокурорской проверки. Руководству компании был выписан штраф 70 тыс рублей.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Как сообщал «Новый День», ранее прокуратура сообщала о результатах проверки еще одной структуру бизнесменов – АО «РСК «Ямала». В ходе проверки Пуровского филиала АО «РСК «Ямала» был обнаружен поддельный протокол Ростехнадзора. Возбуждено уголовное дело.

Как уточняет надзорное ведомство, документ, из-за которого возбуждено уголовное дело, был обнаружен случайно. Это произошло во время обычной проверки, которую прокуратура традиционно проводит в начале отопительного сезона. Проверяемые компании, в том числе, должны предоставить прокурору бумаги, подтверждающие, что работники прошли аттестацию по промышленной безопасности.

Представители АО «РСК «Ямала» предоставили такой документ, выданный территориальной комиссией Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, но он показался проверяющим подозрительным. Прокуратура запросила информацию и в Ростехнадзоре подтвердили, что такой документ не выдавался.

Салехард, Ямальский район, служба информации

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