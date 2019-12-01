Ямальский губернатор про салехардский рейс «Аэрофлота»: «вы бы знали, как мы за него бились»

Авиакомпания «Ямал» весной 2020 года, предположительно – в марте, начнет летать из Салехарда в московский аэропорт Шереметьево. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил 1 декабря во время своего прямого эфира в Инстаграм, отвечая на вопрос жителя Салехарда о возможности вернуть рейс АК «Аэрофлот» «Москва-Салехард-Москва».

«Бытует мнение, что «Аэрофлот» с Ямала выгнали. Вы бы знали, как мы за «Аэрофлот» бились. К сожалению, авиакомпания отказалась летать, так как данный рейс приносил ей убытки», – заявил Дмитрий Артюхов.

По словам главы ЯНАО, окружные власти были даже готовы субсидировать аэрофлотовский рейс «Москва-Салехард –Москва», но сумма, которую назвали авиаторы, оказалась в два раза выше, чем субсидировать АК «Ямал», которая принадлежит региону.

«С марта, точнее так, с весны, авиакомпания «Ямал» начнет летать в Шереметьево. По щелчку такое не делается, но планируем. Ранее Шереметьево просто не принимало, но сейчас там ведется реконструкция и будут запущены новые терминалы. Задача решается», – прокомментировал Артюхов.

Глава ЯНАО также сообщил, что региональные власти планируют внедрить систему, благодаря которой пассажиры из любого аэропорта Ямала, сдав багаж в городе вылета, могли бы его получить в конце полета, когда до места приходится добираться с помощью стыковыочных рейсов.

Как сообщал «Новый День», из столицы Ямала «Аэрофлот» перестал летать с конца октября. Жители Ямала возмутились и разместили петицию на портале «Российская общественная инициатива» с просьбой вернуть регулярный рейс «Москва-Салехард-Москва».

«В случае прекращения полетов самолетами ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», выполняющего рейсы Москва – Салехарда – Москва (Шереметьево) жители населенных пунктов (г.Салехард, г.Лабытнанги, Ямальского района и т.д.) лишаются возможности перевозки трансферными рейсами с подавляющим большинством городов РФ и возможности путешествия за пределы РФ, а также остаются c единственным поставщиком авиауслуг в аэропорту Салехарда», – цитата из обращения ямальцев.

Рейс не субсидировался, практически 100% загрузка фиксировалась только в период высокого сезона.

В столичном направлении «Аэрофлот», но с прилетом в Домодедово, заменила окружная авиакомпания «Ямал». «С 1 ноября мы замещаем рейсы «Аэрофлота» новыми, которые будут проходить примерно в прежнее время, потому как существующее расписание авиакомпании «Ямал» не всем удобно... Сейчас, как летал «Аэрофлот», будет летать наш перевозчик», – ранее комментировал глава региона Дмитрий Артюхов.

До конца года «Ямал» будет летать ежедневно из Салехарда в Москву (Домодедово) и обратно, а также три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в вечернее время. Рейс субсидируемый и цена билетов составляет 9,5 тыс рублей.

Салехард, служба информации

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