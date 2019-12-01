Губернатор Ямала Артюхов рассказал, как сделать 31 декабря выходным днем

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 1 декабря во время своего прямого эфира в Инстаграм рассказал, как можно сделать 31 декабря выходным днем. Такое решение может принять сам коллектив и работодатель.

«31 декабря тяжело назвать рабочим днем в полном смысле, хотя есть разные профессии и бывает, что этот день по-настоящему рабочий. Но, по большому счету, это решение коллектива. У моей супруги на работе коллектив договорился, в одну из суббот они вышли и отработали за 31 декабря. Не вижу такой острой проблемы. Если от меня ждут официального ответа, то официального решения быть не может. У нас календарь утвержден на год, но индивидуально можно на месте договориться», – ответил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на вопрос, связанный с возможностью сделать 31 декабря 2019 года на Ямале выходным днем.

Отметим, что россияне инициировали вопрос об объявлении последнего дня уходящего года выходным днем. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топлин в публичных заявлениях отмечал, что такое решение невозможно, так как годовой календарь выходных дней правительство страны принимает заранее.

Салехард, служба информации

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