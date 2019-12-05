В столице Ямала готовятся зажечь новогоднюю елку, цена которой удивляет горожан: «а люди в прогнивших бараках живут»

В Салехарде на субботу, 7 декабря, назначено открытие новогодней елки у МРК «Полярис». В социальных сетях во время монтажа елки развернулась дискуссия о ее стоимости и необходимости таких трат.

Пользователи в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» сообщали, что искусственная новогодняя елка у МРК «Полярис» новая и она обошлась бюджету Салехарда в 24 млн рублей. Салехардцы отреагировали колкими комментариями. «Мда… уж. Тут люди в Салехарде с семьями в бараках проживают и в прогнившем деревянном фонде», – пишет Эскендер Нурмамбетов в группе «В Салехарде». «Лучше бы всем жителям по лопате купили, чтоб деньги грести, а то потому и живут люди на севере скромно, что на лопаты денег не хватает», – добавляет Надежда Кочурова. Пользователь под ником Алина добавляет: «А вот тюменская елка выше на 10 метров, но в три раза дешевле».

В мэрии Салехарда информацию опровергли. Новая елка обошлась бюджету в 14,7 млн рублей.

«В указанную стоимость входит приобретение продукции, доставка, монтаж и НДС 20%. В комплекте: ель, загородка, световые игрушки в количестве 86 штук, шары, световые материалы, световые конструкции, на которых установлено более 700 светодиодных ламп, электротехнические материалы, изоляционные материалы. Высота конструкции 18 метров. Закупка проходила через электронные торги. Ель будет эксплуатироваться минимум 10 лет», – прокомментировали в горадминистрации.

Всего в Салехарде к новогодним праздникам откроют пять ледовых городков, но основных два: у центра «Полярис» и на площади перед центром культуры «Геолог» (там установят старую елку, – прим. Ред.). Также будут задействованы площадь перед городской администрацией и храм Петра и Павла.

Ранее мэрия Салехарда на портале госзакупок объявила тендер по поиску подрядчика, который украсит столицу Ямала к новогодним праздникам. Цена лота – 7,5 млн рублей, сообщается в материалах закупки. Ледовые городки Салехарда в этом году объединены темой «Ледяные кружева».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.19

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