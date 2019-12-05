В Новом Уренгое приняли бюджет-2020, в котором учтена просьба ребенка-инвалида

Доходы и расходы бюджета Нового Уренгоя в 2020 году равны и составят 16,2 млрд рублей. На период 2021 и 2022 годов бюджет запланирован в объеме 13,9 млрд рублей. Основные параметры бюджета газовой столицы Ямала озвучило правительство округа.

В четверг, 5 декабря, депутаты Нового Уренгоя проголосовали за главный финансовый документ города. Как сообщил начальник новоуренгойского департамента финансов Константин Егоров, затраты на программу «Развитие городского хозяйства» предусмотрены в сумме 882 млн рублей. «Средства направят на работу объектов коммунальной инфраструктуры, строительство полигона твёрдых отходов, обустройство приюта для животных, капитальный ремонт школ и садов, разработку документации на ремонт других социальных объектов», – уточнил г-н Егоров.

На программу «Доступной жилье» в 2020 году выделяется 935 млн рублей. А в программе «Благоустройство и развитие транспортного комплекса» предусмотрены деньги на обустройство зоны отдыха озера Молодёжное.

Как сообщал «Новый День», вопрос о благоустройстве территории у озера Молодежное стал первым во время недавней прямой линии губернатора Ямала Дмитиря Артюхова в соцсетях. Тему подняла 15-летняя девушка инвалид по имени Катя, которая может передвигаться по городу только на инвалидной коляске. Дмитрий Артюхов пообещал автору вопроса, что проблема будет решена. «С 2020 года начнем», – заявил губернатор ЯНАО. Он уточнил, что проект благоустройства будет разбит на этапы, и первый из них власти планируют завершить в 2020 году к юбилею Нового Уренгоя.

Самая расходная программа новоуренгойской казны – «Развитие системы образования». На её финансовое обеспечение приходится 41% бюджета.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 05.12.19

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