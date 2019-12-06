Пять процентов ямальских бюджетников не дотягивают до зарплатного северного коэффициента

В ямальском правительстве прокомментировали, как в регионе будет реализовываться инициатива губернатора Дмитрия Артюхова по отмене принципа накопления северного коэффициента для бюджетников округа.

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Артюхов во время своего прямого эфира в соцсетях 1 декабря анонсировал отмену накопительной системы формирования северного коэффициента для представителей бюджетной сферы. Максимальная надбавка к зарплате – 80%, будет начисляться и тем, кто только приедет на Ямал работать, и тем, кто уже сейчас занят в бюджетной сфере, но еще не успел накопить коэффициент в 80 процентов.

«Думаю, уже можно рассказать: с 1 января 2020 будут действовать новые правила. Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы», – заявил во время эфира ямальский губернатор. Он объяснил нововведение тем, что округу не хватает представителей «остродефицитных профессий»: медики, педагоги, тренеры.

По данным главы департамента занятости населения ЯНАО Ольги Акининой, на начало декабря в базе вакансий насчитывается более семи тысяч открытых позиций, почти треть из них – специалисты бюджетных организаций. Сфере здравоохранения не хватает 560 работников. Сфере образования требуется 461 работник, из них 66% – с педагогическим образованием, в спортивные организации ищут 75 работников.

«Сегодня в бюджетной сфере в округе трудятся 78 тысяч человек, то есть каждый четвертый работающий ямалец. Только чуть более пяти процентов этих работников получают ещё не полную северную надбавку», – отметила директор департамента экономики Светлана Гусева. По мнению главы ведомства, зарплаты в социальной сфере достаточно высокие, но они недостаточны для того, чтобы человек принял решение переехать жить на Ямал и накапливать годами северные надбавки.

Салехард, служба информации

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