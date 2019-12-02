Губернатор Артюхов «взорвал» ямальскую повестку своим прямым эфиром и «прорывными штуками»

В воскресенье вечером,1 декабря, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел в социальных сетях свой заключительный в 2019 году прямой эфир. Он транслировался на страницах главы региона в социальных сетях Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

Глава ЯНАО – опытный стример, и не впервые отвечает на вопросы ямальцев в режиме онлайн. На этот раз Артюхов провел в эфире около 2,5 часов. Еще накануне ему поступило более 1 тыс обращений, а к финишу трансляции число вопросов выросло до 3,7 тыс. Самыми активными оказались жители Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма.

Трансляция, как и анонсировалось, началась ровно в 19:00. Дмитрий Артюхов не заставил ждать своих подписчиков. За пару минут до эфира появления губернатора только в Инстаграм ждали около 800 человек, с первых минут стрима аудитория зрителей увеличилась в два раза. В общей сложности эфир с Артюховым на всех площадках собрал более 18 тыс человек.

«Поздравляю с началом зимы и постараюсь ответить на самые острые вопросы», – поприветствовал ямальцев глава округа и начал свой эфир, который запомнится рядом громких заявлений.

Одно из них – введение с января 2020 года нового принципа накопления «северных» надбавок в бюджетной сфере. Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Артюхов анонсировал отмену накопительной системы формирования северного коэффициента для представителей бюджетной сферы.

«Думаю, уже можно рассказать: с 1 января 2020 будут действовать новые правила. Люди, приехавшие на Ямал, смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы. Часто приходилось сталкиваться с этой проблемой в переговорах с хорошим врачом, которого мы хотим заманить, с учителем, которого мы сильно ждём в новой школе. Мы сейчас 28 школ построим, туда еще учителей надо найти. Причем хотим самых лучших учителей собрать со всей страны. Мы как бы себя обманываем: готовы платить сотруднику через 3-4 года, а сегодня ему не положено.Уверен, что так мы сможем привлечь людей в самые остродефицитные профессии –тренер в спорте, учитель в музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на достойную зарплату, не ожидая несколько лет. Для многих людей, которые решают ехать на север, открывать интересную для них страницу, это станет серьёзным аргументом за приезд на Ямал», – заявил глава региона и назвал прежнюю систему атавизмом, которую пора отменить.

Напомним, ранее работники Ямала, который относится к районам крайнего Севера, получают специальную надбавку – 80%. Она начисляется не сразу, а частями, и зависит от возраста работника, его должности и, главное, стажа работы в северном регионе. Новый принцип начисления коэффициентов, уверены ямальские власти, поможет привлечь в округ врачей, учителей, тренеров – всех тех специалистов, на острую нехватку которых во время прямого эфира и жаловались жители ЯНАО.

Еще одной сенсацией стал ответ Артюхова на вопрос о возможности вернуть в аэропорт столицы Ямала регулярный рейс «Салехард –Москва – Салехард», который до ноября выполняла АК «Аэрофлот». И возвращения которого ямальцы требуют через петицию, размещенную на портале «Российская общественная инициатива».

«Вы бы знали, как мы за него бились, – начал свой ответ Артюхов. – но, к сожалению, авиакомпания отказалась летать, так как данный рейс приносил ей убытки».

Глава округа во время эфира анонсировал, что единственного перевозчика, который доставлял ямальцев в столичный аэропорт Шереметьево, весной заменит окружная АК «Ямал». Более того, правительство ЯНАО добивается введения код-шеринговой системы, которая освободит ямальцев, совершающих перелет с помощью стыковочных рейсов, от хлопот с багажом.

«Авиакомпания «Ямал» весной начнёт летать в Шереметьево. Это удобный аэропорт для многих. Кроме того, вводятся код-шеринговые рейсы, когда человек приобретает один билет и сдаёт багаж в Салехарде или любом ямальском городе и дальше следует транзитно через города. Мы над этим сейчас работаем и скоро внедрим. Это скажется и на удешевлении билета, и на комфорте пассажиров», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, что частично уход «Аэрофлота» авиакомпания «Ямал» уже перекрыла. Авиаторы с ноября начали выполнять в Москву субсидируемые рейсы, но борт прилетает в столичный аэропорт Домодедово. Стоимость билетов фиксированная – 9,5 тыс рулей.

«Надеюсь, что в совокупности с сохранением возможности транзитного перелёта, с появлением авиакомпании в Шереметьево, с удешевлением авиабилета и сохранением удобного времени вылета и прилёта, мы сможем нивелировать возникший дискомфорт», – закрыл «горячую» тему ямальский губернатор.

Отметим, что декабрьский эфир Артюхова отличался от предыдущих минимальным количеством вопросов, связанных с авиасообщением Ямала. Это связано с тем, то в 2019 году ямальские власти увеличили количество субсидируемых рейсов до 26, с 2020 года их будет уже 30.

Авиационный блок вопросов ограничился салехардским рейсом «Аэрофлота», плюс два человека уточнили дату запуска Красноселькупского аэропорта и возможность открытия в аэропорту Нового Уренгоя международного терминала.

Как сообщал «Новый День», аэропорт-долгострой в Красноселькупе начнет принимать самолеты к концу 2020 года. А вот планы новоуренгойской воздушной гавани Артюхов прокомментировал впервые: при строительстве нового аэропорта в газовой столице Ямала международный терминал закладывается, но его запуск возможен только тогда, когда пассажирооборот аэропорта увеличится до 1,5 млн человек (сейчас в районе 1 млн пассажиров).

Зато огромное количество вопросов традиционно касались транспортной доступности внутри региона. Ямальцы спрашивали про развитие транспортной сети округа, про ремонт и строительство новых дорог. Глава региона сообщил, что в ближайшие 4 года ситуация изменится: основные трассы будут приведены в соответствующее современным нормам состояние, через год будет открыт сквозной проезд по трассе Надым-Салехард, запущено движение по мосту через Пур.

«Что касается дороги Надым-Салехард, мы её ждём, к концу следующего года сквозной проезд будет обеспечен. Сейчас у нас режим зимника, ограничение, контроль. Потом будет свободное движение. Населённых пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому параллельно с открытием дороги мы отдельно посередине сделаем пункт со спасательной и медицинской службой», – уточнил Артюхов.

Ещё один вопрос был связан с организацией работы спасателей на зимниках, а именно с оснащением их техникой для отогрева автомобилей. Дмитрий Артюхов сообщил, что в следующем году необходимое оборудование будет закуплено. «Будут закуплены специальные подогревающие машины на базе КАМАЗ. Надеюсь, мы успеем уже в эту зиму. Мы такие пароустановки приобрели для системы ЖКХ», – сообщил губернатор.

Второй «хронический» блок вопросов, конечно же, касался аварийного жилья и аварийных «деревяшек». Артюхов повторил свои планы: в ближайшие пять лет на Ямале будет расселён 1 млн квадратных метров. Это в 4 раза больше обязательств округа в рамках нацпроекта. Переехать в новые квартиры смогут не менее 20 тысяч семей.

Рассказал во время прямого эфира Артюхов и про новую меру поддержки жителям ЯНАО по программе «Сотрудничество». Речь идет об ускоренном переселении на юг Тюменской области ямальцев, проживающих в аварийном и ветхом жилье.

Жительница Салехарда по имени Наталья в прямом эфире пожаловалась губернатору, что проживает в аварийном доме и стоит в очереди на новое жилье по программе «Сотрудничество». «Очередь идет очень медленно, можно ли как-то ускорить этот процесс? Особенно для таких, как я, живущих в старых «деревяшках», – задала вопрос жительница ямальской столицы.

Дмитрий Артюхов заявил, что программу «Сотрудничество» расширили и в ней появилось «новое мероприятие» – переселение на юг Тюменской области жителей аварийных домов. «Это для тех, кто состоит в «Сотрудничестве» и при этом проживает в доме, признанном аварийным. Важно здесь отметить, что это программа дополнительная. Финансирование старой программы не уменьшается, но это доппрограмма для решения главной задачи – расселения из аварийного жилья. И это направление у нас будет усиливаться. Порядка 150 семей по такому ускоренном режиму уже получили в этом году выплату. В следующем – удвоим или утроим», – заявил Артюхов.

В рамках «Народной программы» продолжится строительство жилья для тундровиков. В 2020 году начнётся строительство дома на 24 квартиры в Аксарке и такого же дома в Белоярске. Есть планы по возведению жилого дома на 48 квартир в Сеяхе.

В продолжение вопросов, касающихся социальной сферы, Артюхов прокомментировал закрытие детского сада «Мамонтёнок» в Салехарде, который «развалился» вскоре после строительства. «За эту ситуацию кто-то понесёт ответственность, я точно могу сказать. Но до этого эксперты должны определить, что произошло. Либо были допущены строительные ошибки, либо на этапе проектирования что-то было не предусмотрено. Действовать нужно на основе заключений. О сносе речи не идёт. Есть понятный комплекс мер, которые могут усилить фундамент и приостановить деформацию мерзлоты. Для этого на Ямале есть существенный опыт», – сообщил губернатор.

Он также призвал департамент образования города организовать комфортные условия для воспитанников «Мамонтёнка» в других детских садах.

Сразу несколько вопросов касались строительства новых школ. Губернатор сообщил, что со следующего года в округе начнётся большая программа по созданию образовательных учреждений. В планах построить 28 объектов как минимум на 15 тысяч мест. Кроме того, стартует реновация капитальных школ, построенных в 1980-1990 годы. Они должны превратиться в современные образовательные пространства. В программу попадут 58 образовательных учреждений, в 2020 году начнется проектирование 15-ти пилотов.

Не обошелся прямой эфир и без личных вопросов губернатору. Дмитрия Артюхова спросили, выключает ли он во время отпуска свой телефон. «Нет, конечно, – заулыбался губернатор, – он и сейчас у меня в кармане и очень активен».

Еще один вопрос помог ямальцев выяснить, на чьей стороне Артюхов в вечном споре между «кошатниками» и «собачниками». «Давно мечтаю завести собаку. Хочу большую, но большая собака требует особого уважения и места. Сейчас я постоянно в командировках и не смогу уделять ей столько внимания, сколько нужно. Но когда-нибудь я заведу себе хорошего друга», – продолжал улыбаться Артюхов, отвечая на такой необычный вопрос.

Политолог Станислав Дейнеко, которого «Новый День» попросил прокомментировал итоговый эфир Артюхова, в первую очередь отметил время проведение стрима.

«Трансляция в воскресный вечер – это очень правильно, когда люди не на работе, когда они могут действительно принять участие в разговоре, послушать, вопросы задать свои. Это очень такое достаточное новое решение, это очень правильно, что встреча была в удобное для жителей время, а не в рабочее, как это происходит при общении чиновников с населением», – оценил эксперт.

Возможно, именно этим, считает он, можно объяснить и популярность вчерашнего эфира.

«Не то чтобы в каждой семье, и наверно был интерес со стороны людей, которые уехали и следят за деятельностью главы региона, но можно сказать, что вовлеченность жителей колоссальная. По тому количеству вопросов, которые было задано, и по их тематике – это условно новый горизонт, который был достигнут после поездки Артюхова по округу, когда были живые встречи», – делится Дейнеко.

По его оценке, самым важным заявлением главы округа стал анонс новой системы начисления «северных» коэффициентов бюджетникам. Эксперт назвал это «прорывной штукой».

«Еще очень важный был вопрос о том, что мы живем в ветхом и аварийном жилье, когда нам дождаться решения этого вопроса, когда мы стоим в «очереди на север». И то, что сказал губернатор, что в рамках программы сотрудничества он предусматривает ускоренное переселение на юг области для жителей округа, проживающих в ветхом и аварийном, тут тоже был слышен хороший посыл и это очень положительная новость для всех жителей», – резюмировал политолог.

Салехард, служба информации

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