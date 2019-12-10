Топ-менеджер «Ямалкоммунэнерго» оштрафован за игнор требований прокуратуры

Прокуратура ЯНАО в очередной раз оштрафовала руководство филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе. Глава компании Валерий Григорьев проигнорировал требования прокурора и не предоставил надзорному ведомству документы для проверки.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, в надзорное ведомство поступила коллективная жалоба от жителей Тарко-Сале «о нарушении требований законодательства о водоснабжении».

«Для проверки доводов, изложенных в обращении, прокуратурой директору филиала направлено требование о предоставлении сведений и документов. Вместе с тем, к установленному в требовании сроку филиалом были предоставлены документы не в полном объеме, что препятствовало проведению проверочных мероприятий», – сообщает во вторник, 10 декабря, окружная прокуратура.

За умышленное невыполнение требований прокурора руководитель филиала «Ямалкоммунэнерго» оштрафован на 52 тыс рублей. «Фактическая оплата штрафов находится на контроле прокуратуры района», – уточнили в ведомстве.

В конце ноября глава филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе Григорьев также был оштрафован на 30 тыс рублей. Как сообщал «Новый День», коммунальная компания не обеспечила топливом котельные в Тарко-Сале и поселках Пуровск, Пурпе и Уренгой.

Как уточняет надзорное ведомство, теплоснабжающая компания обязана обеспечивать безаварийную работу объектов теплоснабжения. В том числе, поддерживать нормативный запас топлива на котельных, который должен быть обеспечен к 1 октября каждого года. По состоянию на начало октября запасы топлива на котельных были наполовину ниже установленных нормативов, что создает угрозу обеспечения бесперебойного, безаварийного и надежного теплоснабжения потребителей.

Ресурсоснабжающее предриятие «Ямалкоммунэнерго», зарегистрированное в 2011 году, один из ключевых ямальских активов энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. В структуре собственников «Ямалкоммунэнерго» значится ООО «Корпорация СТС», подконтрольная Бикову и Боброву.

Салехард, Тарко-Сале, служба информации

Салехард, Тарко-Сале. Другие новости 10.12.19

На Ямале открыт первый зимник: дорожники запустили Коротчаево – Красноселькуп. / Губернатор Артюхов объяснил, почему на Ямале не будут строить комплексы по переработке мусора. / Названы дата и место прощания со скончавшимся ямальским политиком и бизнесменом Гампелем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»