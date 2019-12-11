Ямальских депутатов по инициативе единоросса проверят на ВИЧ

Депутаты думы Ноябрьска 15 декабря коллективно сдадут кровь на ВИЧ. Акция проводится впервые.В гордуме объяснили, кто и почему принял такое решение.

О том, что депутаты приглашаются на обследование, сообщил депутат думы Ноябрьска Александр Бондарчук. Оппозиционер Бондарчук (выдвигался от КПРФ) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил скрин внутренней переписки между депутатами и аппаратом гордумы.

«Уважаемые депутаты! 15 декабря 2019 года в 13:00 в СОК по ул. Советская, 75 пройдет акция по сдаче крови на ВИЧ. Приглашаем принять участие!», – сообщается в письме. В комментарии к своему посту Бондарчук написал: «Вот такие приглашения шлет депутатам аппарат городской думы». И сопроводил свой текст смайликом «улыбка».

Начальник отдела по обеспечению деятельности гордумы Ноябрьска Елена Сова сообщила «Новому Дню», что акция добровольная. «В стране проводится активная пропаганда по борьбе с ВИЧ. Ноябрьские депутаты своим примером покажут, что сдавать кровь на ВИЧ – это правильно», – уточнила Елена Сова. Она добавила, что инициатором проведения дебютной акции стал депутат-единоросс, командир Народной дружины Ноябрьска Владислав Тракслер. Свою идею он озвучил вчера, 10 декабря. Его инициативу в думе назвали «правильной и хорошей», способной вдохновить других.

Результаты анализа на ВИЧ ямальские депутаты, разумеется, оглашать не будут. Пройти обследование можно анонимно, например, заменив свою фамилию каким-либо номером.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

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