На Ямале в суд передают дело об избиении младенца: преступник проломил ребенку голову и долго отпирался

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 34-летний мужчина, проломивший голову 10-месячному ребенку. Как уточняет следственный отдел Нового Уренгоя, обвинительное заключение утверждено, дело передано в суд.

«Новый День» сообщал о трагедии, которая произошла в газовой столице Ямала в ноябре. Местный житель, 34-летний мужчина, проломил голову 10-месячному малышу. Грудничка подозреваемый избил, когда был пьян. Мамы ребенка в тот момент рядом не было.

«По данным следствия, 3 ноября 2019 года в городе Новый Уренгой местная жительница, уходя на работу, оставила 10-месячного ребенка со своим сожителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за плача ребенка мужчина умышленно нанес ему множество ударов в голову, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – ранее сообщали в СУ СКР по ЯНАО. Малыш был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Сам преступник скрылся, но полиция его задержала.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый утверждал, что не применял насилие к малолетнему, а травмы потерпевший получил, упав с кровати на пол. Однако, результаты проведенных судебно-криминалистических экспертиз, полностью опровергли его показания. Мужчина, под давлением улик и собранных по делу доказательств, признал свою вину полностью и раскаялся», – сообщили в среду, 11 декабря, в окружном следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

Новый Уренгой, служба информации

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