Губернатор Артюхов перераспределил полномочия между своими заместителями

В правительстве Ямала сменился куратор молодежной политики и туризма. С 11 декабря за данный блок вопросов отвечает заместитель губернатора, глава департамента внешних связей Александр Мажаров.

Как сообщили «Новому Дню» в правительстве ЯНАО, с 11 декабря Александр Мажаров координирует и контролирует деятельность департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Решение о перераспределении полномочий между своими заместителями принял губернатор Дмитрий Артюхов.

«Это решение губернатора. Глава региона год назад поставил задачу – развивать туристический потенциал региона, вести работу с молодежью, особенно в части патриотического воспитания», – сообщили «Новому Дню» в правительстве округа и объяснили логику принятого решения.

Ведомство, возглавляемое Мажаровым, отвечает за международную, внешнеэкономическую и межрегиональную деятельности автономного округа. И практика показывает, что организация большинства мероприятий, подразумевающих взаимодействие Ямала с другими регионами, странами, а так же налаживание экономических связей с зарубежными партнерами, пересекается с департаментом молодежной политики и туризма. «Кураторство обоих исполнительных органов государственной власти одним членом правительства позволит более эффективно развивать оба направления деятельности», – резюмировали в окружном правительстве.

До этого момента работу департамента молодежной политики и туризма ЯНАО курировала заместитель губернатора Татьяна Бучкова. Помимо этого в зону ответственности г-жи Бучковой входят несколько департаментов, включая ключевые ведомства – департаменты здравоохранения, образования, культуры.

Салехард, служба информации

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