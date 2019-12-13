Заксобрание Ямала определяется с налоговой ставкой для «упрощёнки»

На ближайшем заседании заксобрания ЯНАО депутаты определят налоговую ставку для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Решение депутатов в 2020 году коснется более 5 тыс ямальских предпринимателей.

При использовании УСН (по системе «доходы», а не «доходы минус расходы», – прим. Ред.) максимальная налоговая ставка составляет 6%. Окончательную цифру определяют регионы, которые могут установить ставку в диапазоне от 1 до 6%. Также предусмотрена пониженная налоговая ставка – 5%, для впервые зарегистрированных налогоплательщиков на УСН.

Как сообщается в пояснительной записке к ямальскому законопроекту, число предпринимателей, применяющих УСН, в округе растет. В 2017 «упрощенкой» воспользовались 4044 предпринимателя, в 2018 году 4397. Сейчас таких налогоплательщиков более 5 тысяч.

«С учетом имеющихся региональных полномочий и положительной практики законопроектом предлагается установить налоговую ставку 5 % для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы», – сообщается в пояснительной записке, подготовленной для депутатов заксобрания. Таким образом, ставка в округе остается неизменной, сейчас она также составляет 5%.

Уже подсчитано, что пониженная ставка в год сэкономит организациям в среднем 110 тыс рублей, индивидуальным предпринимателям более 30 тыс рублей. Выпадающие доходы ямальских муниципалитетов, в которые зачисляются налоги предпринимателей, превысят 130 млн рублей.

Как уточняется в законопроекте, выпадающие доходы муниципалитетам возместит окружной бюджет. Указанная сумма в казне Ямала была «зарезервирована» при определении объема дотаций местным бюджетам.

Вопрос о налоговых ставках депутаты заксобрания Ямала рассмотрят 19 декабря.

Салехард, служба информации

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