Производителя Yamal Product оштрафовали за коррупционное нарушение

Прокуратура Салехарда оштрафовала директора ООО «Салехардский комбинат» на 120 тыс рублей за трудоустройство экс-чиновника.

Как сообщает прокуратура ЯНАО, руководством ООО «Салехардский комбинат» заключен трудовой договор с бывшим государственным служащим, однако уведомление о приеме его на работу в адрес работодателя по последнему месту работы в установленный законом срок не направлено.

«Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы», – напомнило надзорное ведомство. Топ-менеджмент комбината требование закона не выполнил. Прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафа составила 120 тыс рублей.

Напомним, «Салехардский комбинат» был создан в 2013 году на базе старейшего ямальского рыбконсервного комбината. Собственником актива является компания «Деловой Дом на Архиерейской». Данная структура подконтрольна энергоолигархам Алексею Боброву и Артему Бикову. Они также контролируют крупнейшее ресурсоснабжающее предприятие региона – «Ямалкоммунэнерго».

Продукция салехардского комбината – рыбные деликатесы – выпускается под брендом Yamal Produt.

Напомним, недавно ямальская прокуратура за аналогичное нарушение – трудоустройство экс-сотрудник ОМВД России по Ямальскому району, оштрафовала руководство филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.12.19

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