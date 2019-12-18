Депутатов заксобрания Ямала будут выбирать по новой схеме: без мифических кандидатов из списка

Выборы нового состава ямальского заксобрания в 2020 году пройдут, вероятнее всего, по новой схеме. Депутаты окружного парламента действующего созыва предлагают внести изменения в региональный закон о выборах. Инициатором корректировки выступает фракция «Единой России».

Под нововведение попадают привычные избирателям региональные партийные списки, в которых во время выборов первые строчки традиционно занимали «паровозы» – раскрученные, медийные персоны. А уже после дня голосования мандаты по решению партии распределялись непосредственно среди списочников.

Ямальские единороссы предлагают отказаться от практики формирования регсписков, ограничившись лишь составлением территориальных.

Проще говоря, избиратели, к примеру, Салехарда, будут голосовать только за партийный список салехардских кандидатов в депутаты. И так в каждой территории Ямала. Свой террсписок в муниципалитетах ЯНАО избирателям представит каждая из политических партий.

Депутат заксобрания, представитель фракции ЛДПР Иван Вершинин считает, что такая корректировка никаких существенных изменений в выборный процесс не внесет. Как заявил «Новому Дню» депутат, избиратели и сейчас голосуют не за мифических кандидатов из списка, а видят, какие конкретно люди в этот шорт-лист вошли.

Политолог Станислав Дейнеко считает инициативу единороссов разумной и перечисляет плюсы возможной реформы. «Самое главное, что при такой системе в законодательный орган перестанут попадать «спящие», «ждущие» кандидаты, которые получали свои мандаты только из-за того, что явные лидеры списков от мандатов традиционно в итоге отказывались. В число избранных попадут люди, которые будут понимать и осознавать свою ответственность перед ямальцами, отдавшими конкретно за них свои голоса», – считает политолог.

Он также добавляет, что реформа сведет на нет такую проблему, как «торговля» мандатами. «А то, что внутрипартийные расторговки бывают – общеизвестный факт», – добавил Станислав Дейнеко. Кроме того инициатива ямальских парламентариев вписывается в современный тренд. «Современная парадигма такова – требуются конкретные решения, конкретная работа здесь и сейчас, а не политические дискуссии и воззвания. И ямальский сценарий выборов-2020 вписывается в этот тренд», – резюмировал эксперт.

Салехард, служба информации

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