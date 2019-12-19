Депутат Ямала попросил правительство заботиться не только о собаках, но и о бомжах

Депутат заксобрания Ямала от партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко в четверг, 19 декабря, предложил начать строить в округе не только приюты для бездомных собак, но и для бездомных людей. Свою ремарку парламентарий вставил во время заседания окружного заксобрания, когда депутаты обсуждали региональный закон «О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными в ЯНАО».

«Заботиться о животных, это правильно, но давайте помнить и о том, что у нас есть еще и бездомные – люди без определенного места жительства. Давайте строить помещения для их проживания», – высказался депутат Валерий Степанченко.

Закон, посвященный бездомным животным, депутаты приняли единогласно. В документе расписаны полномочия региональной власти и органов местного самоуправления в «области обращения с животными». Также установлен порядок организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них.

Салехард, служба информации

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