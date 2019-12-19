Ямальские власти начнут финансировать частные детские сады

На Ямале с 1 января 2020 года вводятся «сертификаты дошкольника». Это именной документ, который получает один из родителей ребенка, и на основании которого частному садику окружные власти возместят часть затрат за содержание ребенка. За нововведение в четверг, 19 декабря, проголосовали депутаты ямальского заксобрания.

Под действие «сертификата дошкольника» попадают все лицензированные частные сады округа. В том числе, дошкольные учреждения, открытые индивидуальными предпринимателями. Субсидия частному садику – 3 тыс рублей за одного ребенка, решает две ключевые проблемы. Во-первых, это сократит размер родительской платы на сумму, предусмотренную сертификатом. Во-вторых, социальная мера поддержки должна мотивировать частные детские сады работать в правовом поле и получать лицензии на образовательную деятельность. «Таким образом, «сертификат дошкольника» должен стать реальной помощью для родителей и гарантией для частного детского сада», – прокомментировали «Новому Дню» в пресс-службе окружного правительства.

Чтобы получить «сертификат дошкольника» родителям достаточно заключить трехсторонний договор родитель-сад-муниципалитет. После этого частный детсад ежемесячно будет получать за ребенка субсидию. Это средства окружного бюджета и их разрешается тратить исключительно на нужды дошкольного учреждения: оплату коммунальных расходов, приобретение продуктов питания, оплату труда персонала, аренду помещений.

На сегодняшний день родители за посещение одного ребенка платят частным детским садам от 10 до 18 тыс рублей в месяц.

Как сообщается в пояснительной записке, подготовленной для депутатов окружного заксобрание, принятие закона о «сертификатах дошкольника» не требует корректировки бюджета на 2020 год. Средства в полном объеме уже предусмотрены в статье расходов окружного бюджета.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 19.12.19

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